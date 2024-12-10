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Не прийму жодного цента, — Дональд Трамп пообіцяв відмовитись від президентської зарплати та пенсії

17:26, 10 грудня 2024
Наразі зарплата президента США становить 400 тисяч доларів на рік.
Не прийму жодного цента, — Дональд Трамп пообіцяв відмовитись від президентської зарплати та пенсії
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Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що під час другої каденції має намір відмовитися від усіх матеріальних пільг, зокрема від президентської зарплати та пенсії. Про це він сказав в ефірі програми Meet the Press телеканалу NBC News.

Він, зокрема, оголосив, що не буде отримувати президентську зарплату, яка становить $400 тисяч на рік, а також відмовиться від пенсії на все життя.

«Я не прийму жодного цента. Це мій внесок у скорочення витрат держави», – заявив Трамп.

Він зазначив, що може стати першим президентом США, який не отримає фінансову винагороду за свою роботу, «хіба що, можливо, Джордж Вашингтон».

Як відомо, зарплата президента США становить 400 тисяч доларів на рік. Крім неї американський лідер отримує додатково 50 тисяч на офіційні витрати, 19 тисяч - на організацію прийомів і 100 тисяч - на відрядження.

Пенсія колишніх президентів США сьогодні становить 219 тисяч доларів на рік. Крім пенсії, колишні президенти отримують інші привілеї, як-от фінансування офісів і співробітників, державну охорону на все життя, а також безоплатну медичну допомогу за дотримання певних умов.

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США гроші президент зарплата Дональд Трамп

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