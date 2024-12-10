Співбесіди з кандидатами на посаду члена ВККС відбудуться 14 січня

На вакантну посаду члена ВККС претендують судді Оксана Андрійчук та Віталій Крикливий.

Вища рада правосуддя 10 грудня визначила дату проведення співбесід з претендентами на вакантну посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів по квоті суддів.

Нагадаємо, що у конкурсі на посаду члена ВККС у листопаді перемогли:

Андрійчук Оксана Василівна – суддя Господарського суду Рівненської області

Крикливий Віталій Вікторович – суддя Вищого антикорупційного суду

Згідно із рішенням ВРП, співбесіди з кандидатами відбудуться 14 січня 2025 року.

Андрійчук Оксана Василівна – співбесіда з 10:00 до 11:30

Крикливий Віталій Вікторович – співбесіда з 11:45 до 13:15

Зазначимо, що документи на посаду члена ВККС могли подати лише судді та судді у відставці, оскільки вакантна посада у ВККС з’явилися після того, як 27 березня за власним бажанням звільнився суддя Київського апеляційного суду та член ВККС за суддівською квотою Роман Ігнатов.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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