Собеседования с кандидатами на должность члена ВККС состоятся 14 января

На вакантную должность члена ВККС претендуют судьи Оксана Андрейчук и Виталий Крикливый.

Высший совет правосудия 10 декабря определил дату проведения собеседований с претендентами на вакантную должность члена Высшей квалификационной комиссии судей по квоте судей.

Напомним, что в конкурсе на должность члена ВККС в ноябре победили:

Андрейчук Оксана Васильевна – судья Хозяйственного суда Ровенской области

Крикливый Виталий Викторович – судья Высшего антикоррупционного суда

Согласно решению ВСП, собеседования с кандидатами состоятся 14 января 2025 года.

Андрейчук Оксана Васильевна – собеседование с 10:00 до 11:30

Крикливый Виталий Викторович – собеседование с 11:45 до 13:15

Отметим, что документы на должность члена ВККС могли подать только судьи и судьи в отставке, поскольку вакантная должность в ВККС появилась после того, как 27 марта по собственному желанию уволился судья Киевского апелляционного суда и член ВККС по судейской квоте Роман Игнатов.

Автор: Вячеслав Хрипун

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