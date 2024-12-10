Военная служба правопорядка призвала военных возвращаться из СЗЧ до 1 января 2025 года

Военные обещают, что они получат гарантированное восстановление на службе, надлежащее денежное и все другие виды обеспечения, определенные законодательством социальные гарантии.

Военная служба правопорядка призвала военнослужащих, впервые осуществивших самовольное покидание части, возвращаться на службу к новому году.

«Так случилось, что ты совершил СЗЧ? Есть законный путь вернуться на службу до 1 января 2025! – говорится в сообщении.

Военные обещают, что они получат гарантированное восстановление на военной службе, надлежащее денежное и все другие виды обеспечения, определенные законодательством социальные гарантии.

«Прими правильное решение о возобновлении в ВСУ, как это сделали военнослужащие, которые присоединились к 225 ОШБ», – призвали в ВСП.

225 отдельный штурмовой батальон показал видео с военными, которые уже вернулись в службу после СЗЧ.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», военнослужащие, совершившие СЗЧ или дезертирство, должны вернуться на службу до 1 января 2025 года. Соответствующий закон №4087-IX подписал Президент Владимир Зеленский.

В ГБР заверили, что военнослужащим, которые вернутся в части после СЗЧ до 1 января, в полном объеме возобновят льготы, денежное и материальное обеспечение, а уголовное дело по ним будет закрыто.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.