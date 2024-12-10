Військова служба правопорядку закликала військових повертатися із СЗЧ до 1 січня 2025 року

Військова служба правопорядку закликала військовослужбовців, які вперше здійснили самовільне залишення частини, повертатися на службу до нового року.
«Так сталося, що ти здійснив СЗЧ? Є законний шлях повернутися на службу до 1 січня 2025 року!» – йдеться у повідомленні.
Військовим обіцяють, що вони отримають гарантоване відновлення на військовій службі, належне грошове та всі інші види забезпечення, визначені законодавством соціальні гарантії.
«Прийми правильне рішення про поновлення у ЗСУ, як це зробили військовослужбовці, які долучилися до 225 ОШБ», – закликали у ВСП.
225 окремий штурмовий батальйон показав відео із військовими, які вже повернулися до служби після СЗЧ.
Як повідомляла «Судово-юридична газета», військовослужбовці, які вчинили СЗЧ чи дезертирство, мають повернутися на службу до 1 січня 2025 року. Відповідний закон №4087-ІХ підписав Президент Володимир Зеленський.
В ДБР запевнили, що військовослужбовцям, які повернуться в частини після СЗЧ до 1 січня, у повному обсязі поновлять пільги, грошове і матеріальне забезпечення, а кримінальну справу щодо них буде закрито.
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