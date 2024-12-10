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Військова служба правопорядку закликала військових повертатися із СЗЧ до 1 січня 2025 року

18:26, 10 грудня 2024
Військовим обіцяють, що вони отримають гарантоване відновлення на службі, належне грошове та всі інші види забезпечення, визначені законодавством соціальні гарантії.
Військова служба правопорядку закликала військових повертатися із СЗЧ до 1 січня 2025 року
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Військова служба правопорядку закликала військовослужбовців, які вперше здійснили самовільне залишення частини, повертатися на службу до нового року.

«Так сталося, що ти здійснив СЗЧ? Є законний шлях повернутися на службу до 1 січня 2025 року!» – йдеться у повідомленні.

Військовим обіцяють, що вони отримають гарантоване відновлення на військовій службі, належне грошове та всі інші види забезпечення, визначені законодавством соціальні гарантії.

«Прийми правильне рішення про поновлення у ЗСУ, як це зробили військовослужбовці, які долучилися до 225 ОШБ», – закликали у ВСП.

225 окремий штурмовий батальйон показав відео із військовими, які вже повернулися до служби після СЗЧ.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», військовослужбовці, які вчинили СЗЧ чи дезертирство, мають повернутися на службу до 1 січня 2025 року. Відповідний закон №4087-ІХ підписав Президент Володимир Зеленський.

В ДБР запевнили, що військовослужбовцям, які повернуться в частини після СЗЧ до 1 січняу повному обсязі поновлять пільги, грошове і матеріальне забезпечення, а кримінальну справу щодо них буде закрито.

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