Для ФОПів з високим ризиком запровадять поглиблене вивчення діяльності — меморандум банків

ФОПів також чекає посилений моніторинг операцій по рахунку у відповідності до суми середньомісячного доходу.

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Як відомо, Приватбанк, Ощадбанк, Універсалбанк (mono) і Райффайзен Банк, а також Національна асоціація банків України та Асоціація українських банків підписали меморандум «Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг».

Документ передбачає запровадження уніфікованих ринкових практик і підходів до належної перевірки клієнтів і моніторингу їхніх фінансових операцій, зокрема запроваджує місячний ліміт операцій для клієнтів із високим рівнем ризику, які не мають підтверджених доходів, 50 тис. грн із 1 лютого наступного року.

Для клієнтів із середнім і низьким рівнем ризику ліміт встановлюють у розмірі 150 тис. грн за місяць із 1 лютого і знижують до 100 тис. грн із 1 червня.

Крім того, за даними «РБК-Україна», банки домовилися, що для новостворених ФОП (до 6 міс) із сумою річного доходу згідно 1 групи оподаткування (високий ризик) запроваджують поглиблене вивчення його бізнес діяльності під час встановлення ділових відносин (суть, масштаб та вид діяльності клієнта, вид послуг/продуктів, за якими клієнт звертається до банку, обсяг фінансових операцій, які планує проводити клієнт у банку протягом місяця тощо) та посилений моніторинг операцій по рахунку у відповідності до суми середньомісячного доходу/місяць по 1 групі оподаткування.

Для ФОП на загальній системі оподаткування або спрощеній системі 2-3-ї групи відбуватиметься вивчення клієнта у відповідності до власного ризик-орієнтованого підходу.

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