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Житель Житомирщини отримав покарання за жорстоке побиття чоловіка, який заважав йому познайомитися з дівчиною

21:03, 10 грудня 2024
Чоловіку призначили 5,5 років увʼязнення та виплату 300 тисяч грн матеріальної та моральної шкоди.
Житель Житомирщини отримав покарання за жорстоке побиття чоловіка, який заважав йому познайомитися з дівчиною
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Бердичівський міськрайонний суд ухвалив вирок 24-річному чоловіку, який побив незнайомця, бо той заважав познайомитись з дівчиною. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Чоловіку призначили п′ять з половиною років позбавлення волі. Також він має сплатити потерпілому понад 100 тис. грн матеріальної та 200 тис. грн моральної шкоди. До набрання вироком чинності обвинувачений перебуватиме під вартою.

У справі №274/4032/22 йдеться про те, що  раніше судимий чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп′яніння, на вулиці у Бердичеві поконфліктував із незнайомцем, бо той заважав йому познайомитись  із дівчиною. Маючи умисел на спричинення тілесних ушкоджень, він вдарив потерпілого ліктем в обличчя, від чого чоловік упав на асфальт, втративши свідомість.  Після  цього обвинувачений ще потрусив  головою потерпілого та  відпустив  її, ударивши  об землю. Внаслідок цих дій чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя.

Обвинувачений не визнав своєї вини у пред′явленому звинуваченні, вказавши,  що заподіяв такі ушкодження з необережності і не бажав таких наслідків. Проте, у судовому засіданні його вина в інкримінованому тяжкому злочині була повністю підтверджена низкою доказів, зокрема, показами свідків, експертними висновками, протоколами слідчих експериментів.

Обираючи міру покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, який відноситься до категорії тяжких, особу обвинуваченого, який раніше неодноразово судимий, за місцем відбування покарання характеризувався негативно, а також негативно зарекомендував себе за місцем тримання під вартою. Обставиною, що обтяжує покарання, суд визнав учинення кримінального  правопорушення у стані алкогольного сп′яніння, пом′якшувальних обставин - не встановив.

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