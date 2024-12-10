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На Закарпатті чоловік за 8 тисяч доларів намагався переправити військовозобов’язаного до Румунії

23:30, 10 грудня 2024
За грошову винагороду підозрюваний погодився супроводжувати «клієнта» до кордону з Румунією.
На Закарпатті чоловік за 8 тисяч доларів намагався переправити військовозобов’язаного до Румунії
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На Закарпатті викрили черговий канал незаконного перетину кордону з Румунією. Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

Зокрема, 32-річному чоловіку повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон за грошову винагороду.

Встановлено, що фігурант діяв у групі осіб, що займалася організацією незаконного переправлення чоловіків до країн ЄС.

За грошову винагороду підозрюваний погодився супроводжувати «клієнта» до кордону з Румунією, надаючи йому вказівки щодо подальшого перетину. Попередньо чоловік мав оселитися в одному з готелів Солотвина та вичікувати там слушний час для перетину кордону.

Ділка викрили одразу після отримання коштів – 8100 доларів. Найближчим часом йому обиратимуть запобіжний захід.

Водночас перевіряється причетність інших осіб до вказаного правопорушення.

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прокуратура хабар Румунія Закарпаття військовозобов'язаний кордон

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