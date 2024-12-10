Как обменять водительское удостоверение после смены персональных данных — разъяснение

Обновите водительские документы в течение 10 дней после изменения персональных данных.

Фото: hsc.gov.ua

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Главный сервисный центр МВД напомнил, что после смены фамилии или отчества нужно обменять водительским удостоверением.

«В таких случаях водителям необходимо обновить свои водительские документы в течение 10 дней после смены персональных данных», - заявили в ведомстве.

Отмечается, что обменять старый документ можно онлайн в Кабинете водителя.

Получить заказанное водительское можно через отделение Укрпочты, курьерской доставкой по выбранному адресу или в сервисном центре МВД.

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