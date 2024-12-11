Практика судів
  1. В Україні

Хто несе відповідальність за складання податкової звітності

07:00, 11 грудня 2024
У ДПС відповіли, які особи несуть відповідальність за складання податкової звітності.
Хто несе відповідальність за складання податкової звітності
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС у Харківській області роз’яснило, хто несе відповідальність за складання податкової звітності.

Відповідно до п. 47.1 ст. 47 Податкового кодексу України відповідальність за неподання, порушення порядку заповнення документів податкової звітності, порушення строків їх подання контролюючим органам, недостовірність інформації, наведеної у зазначених документах, несуть:

- юридичні особи, резиденти або нерезиденти України, які відповідно до  ПКУ визначені платниками податків, а також їх посадові особи.

Відповідальність за порушення податкового законодавства відокремленим підрозділом юридичної особи несе юридична особа, до складу якої він входить:

- фізичні особи - платники податків та їх законні чи уповноважені представники у випадках, передбачених законом;

-  податкові агенти.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова ДПС податки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Клієнти, які планують переказувати гроші понад ліміт, зобов’язані надати документальне підтвердження доходів – банки підписали меморандум

За наявності документально підтверджених доходів клієнта, що перевищують встановлений на дату ліміт, будуть здійснюватися перекази в межах підтвердженого доходу.

Служба дисциплінарних інспекторів розпочне свою діяльність 23 грудня

У складі Служби дисциплінарних інспекторів будуть працювати 21 дисциплінарний інспектор

Співбесіди з кандидатами на посаду члена ВККС відбудуться 14 січня

На вакантну посаду члена ВККС претендують судді Оксана Андрійчук та Віталій Крикливий.

Суддям, які працюють в суді, що розташований в зоні активних бойових дій, пропонують доплачувати до 21 тисячі грн

У Верховній Раді зареєстрували новий законопроект про доплати суддям.

Гроші за знищену техніку ворога можна буде отримати протягом 72 годин після погодження рапорту через Армія+ – Катерина Черногоренко

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко обіцяє, що військові зможуть подати електронний рапорт на отримання винагороди за знищену техніку через Армія+ і отримати гроші протягом 72 годин.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Левчук
    Олена Левчук
    суддя Одеського окружного адміністративного суду