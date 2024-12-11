Не явился в ТЦК – получил 3 года тюрьмы: в Черкасской области суд наказал уклониста

Мужчина без уважительных причин не явился в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки по повестке.

В Черкасской области осужден 38-летний житель Христиновской городской территориальной общины, который уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, мужчина, будучи пригодным к военной службе и заблаговременно уведомлен о необходимости явки, без уважительных причин не явился в районный территориальный центр комплектования и социальную поддержку по повестке.

«По принципиальной позиции прокурора суд, с учетом собранных в ходе досудебного расследования доказательств, признал мужчину виновным в инкриминируемом уголовном правонарушении и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы, которые придется отбывать реально», - заявили в прокуратуре.

Также там добавили, что в настоящее время приговор суда не вступил в законную силу.

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