Втратили посвідчення УБД — який алгоритм дій та які документи необхідні для відновлення

Донецький обласний ТЦК та СП роз’яснив питання відновлення посвідчення учасника бойових дій.
Зазначається, що підставою для заміни посвідчення є Рішення (витяг із протоколу) Комісії, яка надавала статус учасника бойових дій відповідній особі, або завірені в установленому законодавством порядку їхні копії.
Якщо особа проходить військову службу, то треба звернутися до служби персоналу військової частини. Якщо особа звільнена – до ТЦК та СП за місцем реєстрації (перебування на військовому обліку).
До рапорту (заяви) особи для отримання нового посвідчення додаються:
рішення (витяг із протоколу) про визнання учасником бойових дій;
копія посвідчення;
непридатне до використання посвідчення;
лист талонів та його копія;
копія першої сторінки паспорта (паспорта у формі картки);
дві кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70 % фотокартки.
рішення (витяг із протоколу) про визнання учасником бойових дій;
документ, що підтверджує прийняття та реєстрацію заяви до Національної поліції щодо втрати (викрадення) посвідчення;
опубліковане оголошення в друкованих засобах масової інформації про недійсність втраченого (викраденого) посвідчення (із зазначенням прізвища, імені та по батькові (за наявності) особи, а також серії та номера посвідчення);
копія втраченого (викраденого) посвідчення (за наявності);
лист талонів та його копія;
копія першої сторінки паспорта (паспорта у формі картки);
дві кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70 % фотокартки.
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