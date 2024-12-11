Втратили посвідчення УБД — який алгоритм дій та які документи необхідні для відновлення

Якщо особа проходить військову службу, то для відновлення посвідчення учасника бойових дій треба звернутися до служби персоналу військової частини.

Донецький обласний ТЦК та СП роз’яснив питання відновлення посвідчення учасника бойових дій.

Зазначається, що підставою для заміни посвідчення є Рішення (витяг із протоколу) Комісії, яка надавала статус учасника бойових дій відповідній особі, або завірені в установленому законодавством порядку їхні копії.

Якщо особа проходить військову службу, то треба звернутися до служби персоналу військової частини. Якщо особа звільнена – до ТЦК та СП за місцем реєстрації (перебування на військовому обліку).

До рапорту (заяви) особи для отримання нового посвідчення додаються:

Якщо посвідчення стало непридатним до використання:

рішення (витяг із протоколу) про визнання учасником бойових дій;

копія посвідчення;

непридатне до використання посвідчення;

лист талонів та його копія;

копія першої сторінки паспорта (паспорта у формі картки);

дві кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70 % фотокартки.

У зв’язку із втратою (викраденням):

рішення (витяг із протоколу) про визнання учасником бойових дій;

документ, що підтверджує прийняття та реєстрацію заяви до Національної поліції щодо втрати (викрадення) посвідчення;

опубліковане оголошення в друкованих засобах масової інформації про недійсність втраченого (викраденого) посвідчення (із зазначенням прізвища, імені та по батькові (за наявності) особи, а також серії та номера посвідчення);

копія втраченого (викраденого) посвідчення (за наявності);

лист талонів та його копія;

копія першої сторінки паспорта (паспорта у формі картки);

дві кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70 % фотокартки.

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