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Втратили посвідчення УБД — який алгоритм дій та які документи необхідні для відновлення

07:54, 11 грудня 2024
Якщо особа проходить військову службу, то для відновлення посвідчення учасника бойових дій треба звернутися до служби персоналу військової частини.
Втратили посвідчення УБД — який алгоритм дій та які документи необхідні для відновлення
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Донецький обласний ТЦК та СП роз’яснив питання відновлення посвідчення учасника бойових дій.

Зазначається, що підставою для заміни посвідчення є Рішення (витяг із протоколу) Комісії, яка надавала статус учасника бойових дій відповідній особі, або завірені в установленому законодавством порядку їхні копії.

Якщо особа проходить військову службу, то треба звернутися до служби персоналу військової частини. Якщо особа звільнена – до ТЦК та СП за місцем реєстрації (перебування на військовому обліку).

До рапорту (заяви) особи для отримання нового посвідчення додаються:

  1. Якщо посвідчення стало непридатним до використання:

        рішення (витяг із протоколу) про визнання учасником бойових дій;

        копія посвідчення;

        непридатне до використання посвідчення;

        лист талонів та його копія;

        копія першої сторінки паспорта (паспорта у формі картки);

        дві кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70 % фотокартки.

  1. У зв’язку із втратою (викраденням):

        рішення (витяг із протоколу) про визнання учасником бойових дій;

        документ, що підтверджує прийняття та реєстрацію заяви до Національної поліції щодо втрати (викрадення) посвідчення;

        опубліковане оголошення в друкованих засобах масової інформації про недійсність втраченого (викраденого) посвідчення (із зазначенням прізвища, імені та по батькові (за наявності) особи, а також серії та номера посвідчення);

        копія втраченого (викраденого) посвідчення (за наявності);

        лист талонів та його копія;

        копія першої сторінки паспорта (паспорта у формі картки);

        дві кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70 % фотокартки.

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ЗСУ ТЦК УБД

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