В Україні хочуть залишати учнів навчатися на другий рік, але за певних умов

Освітній омбудсмен Надія Лещик запропонувала надати право закладам освіти залишати школярів на другий рік навчання. З такою ініціативою виступила освітній омбудсмен Надія Лєщик під час зустрічі з міністром освіти та науки Оксеном Лісовим.
За її словами, учнів варто залишати на другий рік у разі наявності однієї з умов: наявності початкового рівня навчальних досягнень дитини, тривалого пропуску уроків або відсутності впродовж одного навчального семестру.
"Запропонувала надати право закладам освіти залишати учнів усіх класів на другий рік навчання в тому ж класі за однієї з умов: наявності початкового рівня навчальних досягнень дитини, тривалого пропуску уроків, відсутності впродовж одного навчального семестру за рішенням педагогічної ради, без згоди батьків", - написала омбудсмен у Фейсбук.
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