В Україні хочуть залишати учнів навчатися на другий рік, але за певних умов

Освітній омбудсмен Надія Лещик пропонує залишати учнів на другий рік навчання за певних умов, зокрема через тривалий пропуск уроків.

Освітній омбудсмен Надія Лещик запропонувала надати право закладам освіти залишати школярів на другий рік навчання. З такою ініціативою виступила освітній омбудсмен Надія Лєщик під час зустрічі з міністром освіти та науки Оксеном Лісовим.

За її словами, учнів варто залишати на другий рік у разі наявності однієї з умов: наявності початкового рівня навчальних досягнень дитини, тривалого пропуску уроків або відсутності впродовж одного навчального семестру.

"Запропонувала надати право закладам освіти залишати учнів усіх класів на другий рік навчання в тому ж класі за однієї з умов: наявності початкового рівня навчальних досягнень дитини, тривалого пропуску уроків, відсутності впродовж одного навчального семестру за рішенням педагогічної ради, без згоди батьків", - написала омбудсмен у Фейсбук.

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