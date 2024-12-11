Белый дом одобрил секретный меморандум по безопасности перед инаугурацией Трампа

США разработали стратегию реагирования на противодействие растущему сотрудничеству между Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей.

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Администрация президента США Джо Байдена утвердила новый секретный меморандум по национальной безопасности, направленный на противодействие растущему сотрудничеству между Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей перед возвращением Дональда Трампа в Белый дом. Об этом сообщает Associated Press.

Документ, разработанный этим летом, охватывает четыре ключевых направления:

Улучшение межведомственного сотрудничества в правительстве США для быстрого реагирования на угрозы.

Ускорение обмена информацией с союзниками для укрепления международной координации.

Эффективное использование экономических инструментов, таких как санкции, для достижения максимального влияния.

Подготовка к одновременным кризисам, в частности из-за действий России, Китая, Ирана и Северной Кореи.

Как отмечают источники в администрации Байдена, меморандум не будет обнародован из-за чувствительности его выводов.

Один из чиновников сказал, что меморандум Байдена в Белом доме «не пытается давить (на администрацию Трампа) или склонить их к тому или иному варианту политики».

Чиновник сказал, что документ призван помочь следующей администрации нарастить «потенциал», поскольку она формирует свою политику в отношении некоторых самых сложных внешних политик, с которыми она столкнется.

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