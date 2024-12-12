Пентагон подтвердил, что Россия в ближайшие дни может ударить «Орешником» по Украине

Заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что РФ может ударить баллистической ракетой средней дальности «Орешник», но это не изменит ситуацию в поле боя.

В США сообщают, что РФ может нанести удар по Украине баллистической ракетой средней дальности «Орешник» в ближайшие дни. Об этом во время брифинга заявила заместитель представителя Пентагона США Сабрина Сингх.

По ее словам, возможный удар не изменит ситуацию на поле боя в Украине, это очередная попытка нанести вред и нанести жертвы.

Если Россия решит запустить этот тип ракет, это не изменит ситуацию на поле боя. Это просто еще одна попытка нанести вред и нанести жертвы в Украине. Они пытаются использовать каждый вид оружия, которое есть в их арсенале, чтобы запугать Украину», – сказала во время брифинга Сингх.

По ее словам, соответствующие выводы были сделаны по оценке разведки США. В то же время спикера Пентагона не смогла сказать, по каким именно целям может ударить Россия и не назвала день, когда это может произойти.

«Не исключено, что Россия может сделать это в ближайшие дни. Точной даты назвать не могу» – заявила Сингх.

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