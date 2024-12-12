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Поліція викрила схему договірних матчів — Артем Мілевський відреагував на інформацію про свою причетність і «затримання», відео

08:13, 12 грудня 2024
Мілевський спростував інформацію, що його затримали за організацію договірних матчів.
Поліція викрила схему договірних матчів — Артем Мілевський відреагував на інформацію про свою причетність і «затримання», відео
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Кіберполіція викрила масштабну схему договірних матчів у кіберспорті та футболі. 

Правоохоронці розповіли, що зловмисники організовували договірні матчі в кіберфутболі, кібербаскетболі, настільному тенісі, футболі та баскетболі для отримання незаконних прибутків через букмекерські контори. 

Вони заручалися підтримкою відомих осіб, які мали досягнення у реальному спорті. Це дозволяло залучити до онлайн-трансляцій "замовних" десятки тисяч людей одночасно.

У поліції зауважили, що деякі з учасників групи - це колишні спортсмени світового рівня. Вони використовували набуті за роки професійної діяльності зв’язки для організації "договірних" матчів між кіберспортсменами з Австралії, Європи та України.

Правоохоронці провели 45 обшуків по всій Україні, включаючи автомобілі та адреси фігурантів і їхніх можливих спільників. Вилучено речові та цифрові докази злочинної діяльності, незважаючи на спроби зловмисників приховати свої гаджети.

У спортивних ЗМІ з'явилась інформація про причетність легендарного ексфутболіста київського "Динамо" та національної збірної України Артема Мілевського до цієї справи. Пізніше він спростував чутки, опублікувавши відео в Instagram-stories.

Він зазначив, що обшуки у його колишньому помешканні відбулися ще у вересні, і наразі він живе у новій квартирі зі своєю дівчиною.

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поліція футбол

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