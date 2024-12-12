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США одобрили оборонный бюджет без ленд-лиза для Украины — Маркарова объяснила, как это произошло

08:54, 12 декабря 2024
Посол Украины в США Оксана Маркарова решила объяснить, что делало посольство для того, чтобы предотвратить отмену ленд-лиза.
США одобрили оборонный бюджет без ленд-лиза для Украины — Маркарова объяснила, как это произошло
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Палата представителей США приняла оборонный бюджет на 2025 год, без положения о продлении ленд-лиза для Украины. Об этом сообщила в Фейсбуке посол Украины в США Оксана Маркарова.

По ее словам, в этом году законопроект об оборонном бюджете на 2025 год (NDAA), утвержденный Сенатом, содержал положения о продлении срока действия Закона о ленд-лизе для защиты демократии в Украине, и Посольство Украины в США активно адвокатировало его.

Впрочем, по ее словам, посольство продолжает вести активную работу по сохранению этого механизма, который, в частности, предусматривается в двухпартийном и двухпалатном законопроекте "Stand with Ukraine Act".

"В этом году законопроект NDAA, утвержденный Сенатом, содержал положения о продлении срока действия Закона о ленд-лизе для защиты демократии в Украине, и Посольство Украины в США активно адвокатировало его, однако законопроект, утвержденный Палатой представителей не содержал такого положения. В консолидированном тексте Законопроекту соответствующее положение не включено. в частности, предполагается в двухпартийном и двухпалатном законопроекте "Stand with Ukraine Act", - отметила Маркарова.

Основные положения документа по Украине

Статьей 1303 продолжается действие запрета на использование каких-либо средств на действия, которые могли бы привести к признанию суверенитета России над оккупированными регионами Украины.

Статьей 1534 г. министру обороны США поручается проработать возможность создания центра передового опыта по поддержке разработки и совершенствования систем вооружения на основе искусственного интеллекта. Среди функций такого центра – содействие сотрудничеству Пентагона с иностранными партнерами, включая Украину, для определения лучших практик, инструкций, стандартов и контрольных показателей.

Статьей 6411 директору национальной разведки, государственному секретарю и министру финансов поручается подать в комитеты Сената и Палаты представителей по разведке, иностранным делам, вооруженным силам, юридическим вопросам, финансовым вопросам и по ассигнованиям доклад о финансировании РФ актов международного терроризма. Указанный доклад не секрет, однако может содержать тайные приложения.

Посол сообщила, что в этом году в документе не закладывают средства на Инициативу по поддержке безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative), поскольку финансирование на нее на 2025 год "авансом" заложили в прошлогодний закон в размере $300 млн.

Следует отметить, что Владимир Зеленский анонсировал изменения в дипломатическом корпусе. В частности, по его словам, будут назначены новые послы.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», по данным The Washington Post, Зеленский рассматривает кандидатов на замену Посла Украины в США Оксаны Маркаровой.

Еще в ноябре Зеленский говорил о возможных кадровых изменениях в посольствах Украины.

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