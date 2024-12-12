Зеленский анонсировал представление новых послов за полторы недели

Владимир Зеленский анонсировал изменения в дипломатическом корпусе

Президент Владимир Зеленский в видеообращении сообщил, что готовятся замены в дипломатическом корпусе. Он уточнил, что сейчас продолжаются собеседования с кандидатами на должности послов Украины и "есть сильные предложения".

"Вместе с министром иностранных дел Украины Сибигой мы готовим уже вскоре замены в дипломатическом корпусе. Через полторы недели представим. В настоящее время продолжаются собеседования с кандидатами и кандидатками на должности послов Украины. Есть сильные предложения", - заявил Зеленский.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», по данным The Washington Post, Зеленский рассматривает кандидатов на замену Посла Украины в США Оксаны Маркаровой.

Еще в ноябре Зеленский говорил о возможных кадровых изменениях в посольствах Украины.

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