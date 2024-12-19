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Український агросектор годує 400 мільйонів людей у світі — міністр агрополітики

20:13, 19 грудня 2024
60% експортних доходів України забезпечують аграрії та агропереробники.
Український агросектор годує 400 мільйонів людей у світі — міністр агрополітики
Фото: agrotimes.ua
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Близько 60% експортних доходів України забезпечують аграрії та агропереробники, а продовольство з України годує 400 мільйонів людей по всьому світу. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль, пише Укрінформ.

«Такої кількості допомоги, як дав агросектор нашим захисникам, не дав ні один сектор. Я нагадаю, що 5 мільйонів робочих місць створено в агросекторі, а 20% валового внутрішнього продукту аграрії продукують разом з агропереробниками», повідомив Коваль.

Коваль наголосив на значенні українського продовольства для глобальної безпеки, оскільки воно забезпечує харчування для сотень мільйонів людей у світі.

Фермери з регіонів, які найбільше потерпають від російських обстрілів, таких як Харківщина та Миколаївщина, не лише вирощують врожаї, але й сприяють міжнародній продовольчій стабільності навіть у складних умовах.

Міністр також підкреслив, що агросектор є ключовою галуззю для економіки країни та вагомою підтримкою для Збройних сил України.

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Мінагрополітики

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