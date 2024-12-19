Дисциплінарний інспектор Служби дисциплінарних інспекторів звільнився одразу після призначення

Дисциплінарних інспекторів у Вищій раді правосуддя залишилося лише 20.

Дисциплінарний інспектор Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя Олександр Сухомлин 19 грудня 2024 року звільнився за власним бажанням.

Відповідну заяву Олександр Сухомлин надіслав до ВРП через два тижні після свого призначення на посаду дисциплінарного інспектора.

Зазначимо, що Олександр Сухомлин працює помічником судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Сергія Могила.

Відтак у складі Служби дисциплінарних інспекторів залишилося 20 інспекторів з 24 згідно до штатного розпису.

Нагадаємо, що 28 листопада ВРП призначила на посади дисциплінарних інспекторів СДІ 21 переможця відповідного конкурсу.

Служба дисциплінарних інспекторів розпочинає свою діяльність 23 грудня 2024 року.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.