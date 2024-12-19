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Немає сенсу підштовхувати Зеленського до перемовин, коли Путін не хоче говорити – Кая Каллас

16:09, 19 грудня 2024
Кая Каллас закликала Захід зосередитися на реальній підтримці України замість мирних переговорів.
Немає сенсу підштовхувати Зеленського до перемовин, коли Путін не хоче говорити – Кая Каллас
Фото: DR
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Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас закликала західні столиці припинити наполягати на мирних переговорах для президента України Володимира Зеленського та зосередитися на виконанні обіцянок щодо гарантій безпеки для Києва. Про це пише Financial Times.

Напередодні саміту лідерів ЄС Каллас наголосила, що переговори не мають сенсу, коли Путін не демонструє бажання припинити війну.

«Немає сенсу підштовхувати Зеленського до переговорів, коли Путін не хоче говорити. Ми не можемо говорити про миротворців, коли немає миру. А чому немає миру? Тому що Росія не хоче миру», – зазначила Кая Каллас.

Каллас підкреслила, що підтримувати Україну зараз дешевше, ніж стикатися з наслідками затяжної війни в майбутньому. Вона зауважила, що Росія не змінила своїх цілей, і ЄС має чесно це визнати.

Також дипломатка висловила сумніви щодо конкретики гарантій безпеки для України. Вона наголосила, що важливо зрозуміти, що саме може забезпечити захист України: «Якщо це не війська, якщо це не далекобійні озброєння, то що насправді захищає вас і обороняє, коли на вас нападають?»

Каллас закликала країни-члени ЄС, які підписали угоди про гарантії безпеки, надати реальну підтримку, щоб ці гарантії не залишилися порожніми словами.

Вона також зазначила, що Євросоюз не повинен недооцінювати своїх можливостей і переоцінювати силу Росії та має «зміцнити Україну прямо зараз, тому що чим сильніше вони будуть на полі бою, тим сильніше вони будуть за столом переговорів – якщо вони дійдуть до цього».

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росія ЄС путін війна Володимир Зеленський

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