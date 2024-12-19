Нет смысла подталкивать Зеленского к переговорам, когда Путин не хочет говорить – Кайя Каллас

Кая Каллас призвала Запад сосредоточиться на реальной поддержке Украины вместо мирных переговоров.

Фото: DR

Главный дипломат Европейского Союза Кайя Каллас призвала западные столицы прекратить настаивать на мирных переговорах для президента Украины Владимира Зеленского и сосредоточиться на выполнении обещаний относительно гарантий безопасности для Киева. Об этом пишет Financial Times.

Накануне саммита лидеров ЕС Каллас подчеркнула, что переговоры не имеют смысла, когда Путин не демонстрирует желание прекратить войну.

«Нет смысла подталкивать Зеленского к переговорам, когда Путин не хочет говорить. Мы не можем говорить о миротворцах, когда нет мира. А почему нет мира? Потому что Россия не хочет мира», - отметила Кая Каллас.

Каллас подчеркнула, что поддерживать Украину сейчас дешевле, чем сталкиваться с последствиями затяжной войны в будущем. Она отметила, что Россия не изменила своих целей, и ЕС должен честно это признать.

Также дипломат выразила сомнения относительно конкретики гарантий безопасности для Украины. Она подчеркнула, что важно понять, что именно может обеспечить защиту Украины: «Если это не войска, если это не дальнобойные вооружения, то что на самом деле защищает вас и обороняет, когда на вас нападают?»

Каллас призвала страны-члены ЕС, которые подписали соглашения о гарантиях безопасности, оказать реальную поддержку, чтобы эти гарантии не остались пустыми словами.

Она также отметила, что Евросоюз не должен недооценивать своих возможностей и переоценивать силу России и должен «укрепить Украину прямо сейчас, потому что чем сильнее они будут на поле боя, тем сильнее они будут за столом переговоров - если они дойдут до этого».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.