Практика судов
  1. В мире
  2. / В Украине

Нет смысла подталкивать Зеленского к переговорам, когда Путин не хочет говорить – Кайя Каллас

16:09, 19 декабря 2024
Кая Каллас призвала Запад сосредоточиться на реальной поддержке Украины вместо мирных переговоров.
Нет смысла подталкивать Зеленского к переговорам, когда Путин не хочет говорить – Кайя Каллас
Фото: DR
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главный дипломат Европейского Союза Кайя Каллас призвала западные столицы прекратить настаивать на мирных переговорах для президента Украины Владимира Зеленского и сосредоточиться на выполнении обещаний относительно гарантий безопасности для Киева. Об этом пишет Financial Times.

Накануне саммита лидеров ЕС Каллас подчеркнула, что переговоры не имеют смысла, когда Путин не демонстрирует желание прекратить войну.

«Нет смысла подталкивать Зеленского к переговорам, когда Путин не хочет говорить. Мы не можем говорить о миротворцах, когда нет мира. А почему нет мира? Потому что Россия не хочет мира», - отметила Кая Каллас.

Каллас подчеркнула, что поддерживать Украину сейчас дешевле, чем сталкиваться с последствиями затяжной войны в будущем. Она отметила, что Россия не изменила своих целей, и ЕС должен честно это признать.

Также дипломат выразила сомнения относительно конкретики гарантий безопасности для Украины. Она подчеркнула, что важно понять, что именно может обеспечить защиту Украины: «Если это не войска, если это не дальнобойные вооружения, то что на самом деле защищает вас и обороняет, когда на вас нападают?»

Каллас призвала страны-члены ЕС, которые подписали соглашения о гарантиях безопасности, оказать реальную поддержку, чтобы эти гарантии не остались пустыми словами.

Она также отметила, что Евросоюз не должен недооценивать своих возможностей и переоценивать силу России и должен «укрепить Украину прямо сейчас, потому что чем сильнее они будут на поле боя, тем сильнее они будут за столом переговоров - если они дойдут до этого».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия ЕС путин война Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Дисциплинарный инспектор Службы дисциплинарных инспекторов уволился сразу после назначения

Дисциплинарных инспекторов в Высшем совете правосудия осталось всего 20.

ТЦК не видит в «Обереге» брони, оформленные не через Дию: в Сухопутных войсках ответили на заявление члена комитета по нацбезопасности о мобилизации забронированных работников

Член Комитета по национальной безопасности Александр Федиенко написал депутатское обращение с фактами мобилизации забронированных работников, но в Сухопутных войсках заявили, что это «манипуляция» и объяснили, почему ТЦК не видит некоторые «брони».

За законопроект о доплатах судьям местных судов в 2024 году Верховная Рада уже не проголосует – народный депутат

Причина – отсутствие политической воли и нежелание глав парламентских фракций выделять судьям дополнительные деньги, поскольку это вызовет критику у их избирателей.

Верховная Рада приняла закон об отмене совещательных комнат в судах

Законом отменен институт совещательной комнаты – но эти изменения коснутся пока только гражданского, хозяйственного и административного процесса.

Лидеры ЕС провели встречу в ограниченном формате с Владимиром Зеленским

Состоялась небольшая встреча лидеров, организованная генеральным секретарем НАТО Марком Рютте для обсуждения ситуации в Украине.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Катерина Павліченко
    Катерина Павліченко
    заступник Міністра внутрішніх справ
  • Оксана Скрипка
    Оксана Скрипка
    суддя Деснянського районного суду міста Києва