Дисциплинарный инспектор Службы дисциплинарных инспекторов уволился сразу после назначения

Дисциплинарных инспекторов в Высшем совете правосудия осталось всего 20.

Дисциплинарный инспектор Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия Александр Сухомлин 19 декабря 2024 года уволился по собственному желанию.

Соответствующее заявление Александр Сухомлин направил в ВСП через две недели после своего назначения на должность дисциплинарного инспектора.

Таким образом, в составе Службы дисциплинарных инспекторов осталось 20 инспекторов из 24 согласно штатному расписанию.

Отметим, что Александр Сухомлин работает помощником судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Сергея Могила.

Напомним, что 28 ноября ВСП назначил на должности дисциплинарных инспекторов СДИ 21 победителя соответствующего конкурса.

Служба дисциплинарных инспекторов начинает свою деятельность 23 декабря 2024 года.

Автор: Вячеслав Хрипун

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