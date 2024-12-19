Украинский агросектор кормит 400 миллионов человек в мире – министр агрополитики

60% экспортных доходов Украины обеспечивают аграрии и агропереработчики.

Фото: agrotimes.ua

Около 60% экспортных доходов Украины обеспечивают аграрии и агропереработчики, а продовольствие из Украины кормит 400 миллионов человек по всему миру. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль, пишет Укринформ.

«Такого количества помощи, как дал агросектор нашим защитникам, не дал ни один сектор. Я напомню, что 5 миллионов рабочих мест создано в агросекторе, а 20% валового внутреннего продукта аграрии производят вместе с агропереработчиками», сообщил Коваль.

Коваль отметил значение украинского продовольствия для глобальной безопасности, поскольку оно обеспечивает питание для сотен миллионов людей в мире.

Фермеры из регионов, которые больше всего страдают от российских обстрелов, таких как Харьковщина и Николаевщина, не только выращивают урожаи, но и способствуют международной продовольственной стабильности даже в сложных условиях.

Министр также подчеркнул, что агросектор является ключевой отраслью для экономики страны и весомой поддержкой для Вооруженных сил Украины.

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