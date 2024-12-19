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Людина стоїть без зброї, яка різниця – 20 років їй чи 30, – Зеленський різко відповів на заклики знизити мобілізаційний вік

16:57, 19 грудня 2024
За словами Президента, забезпечення бригад зброєю важливіше за вік мобілізованих.
Людина стоїть без зброї, яка різниця – 20 років їй чи 30, – Зеленський різко відповів на заклики знизити мобілізаційний вік
Фото: Open4Business
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Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції в Брюсселі зазначив, що питання віку мобілізованих не є пріоритетним, оскільки критичним є укомплектування бригад.

«Щодо віку. Скажіть, будь ласка, якщо людина стоїть перед вами без зброї, яка різниця - 20 років цій людині чи 30? Ніякої немає різниці. Тобто партнери звертають увагу на фізичні можливості того чи іншого військового. А ми звертаємо увагу, що в нас «голі» бригади є. Я просто не хочу це повторювати», – підкреслив Зеленський, цитує «Інтерфакс-Україна.

Президент також пояснив, що на сьогодні є сильні бригади, однак багато з них не укомплектовані необхідною технікою та озброєнням. «Коли ми говорили про тренування 14 бригад, щонайменше 12 бригад за кордоном домовлялися рік тому. Це мало розпочатися зі США і європейськими колегами, що буде розподілена і чітка таблиця, де та чи інша наша бригада тренується. Це дуже важливо. Не окремі люди, а бригада. Вона тренується повністю: одразу зі спорядженням, одразу зі зброєю, зі своїми командирами, щоб це був один колектив», – зазначив він.

Він розповів, що укладені угоди з партнерами щодо тренувань, зокрема за кордоном, передбачали повне укомплектування бригад – не лише людьми, а й технікою, озброєнням і спорядженням. Однак наразі лише дві бригади з 14 пройшли тренування.

Зеленський підкреслив, що на фронті важливо мати не лише достатню кількість військових, але й належно оснащені бригади, що безпосередньо впливає на їхню боєздатність і моральний стан. «недостатньо зброї, а не недостатньо людей», – резюмував президент, наголосивши, що головним завданням є забезпечення військових необхідною технікою для захисту держави.

Як відомо, адміністрація президента США Джо Байдена закликала українську владу швидко збільшити чисельність армії, призвавши більше людей і змінивши свої закони про мобілізацію, щоб дозволити призов до ​​війська чоловіків віком з 18 років. Також там висловили розчарування тим, що Україна не змінила законодавство, аби мобілізувати чоловіків від 18 років.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна знає про сигнал партнерів про зниження мобілізаційного віку. Однак, за його словами, варто зосередитись на технологічності війська, а не на вік солдата.

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зброя війна Володимир Зеленський мобілізація

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