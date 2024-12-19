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Американський стартап ШІ-пошуковика Perplexity триразово збільшив оцінку до $9 млрд

20:49, 19 грудня 2024
Американський стартап Perplexity AI залучає $500 млн інвестицій, ринкова оцінка компанії зросла до $9 млрд.
Американський стартап ШІ-пошуковика Perplexity триразово збільшив оцінку до $9 млрд
Фото: dev.ua
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Стартап Perplexity AI, що розробляє пошукову систему на основі штучного інтелекту, завершив новий раунд фінансування на суму $500 млн, утричі підвищивши свою ринкову оцінку до $9 млрд. Про це повідомляє Financial Times.

Раунд очолила компанія Institutional Venture Partners, а серед інвесторів — Nvidia, New Enterprise Associates, B Capital і T Rowe Price. Попередніми інвесторами стартапу були SoftBank Vision Fund 2, засновник Nvidia, Джефф Безос, а також ключові фігури у сфері ШІ, такі як співзасновник OpenAI Андрій Карпаті та головний спеціаліст із ШІ Meta Янн Лекун.

Perplexity AI демонструє стрімке зростання, отримуючи сотні мільйонів запитів щомісяця. Стартап має 15 мільйонів активних користувачів на місяць, переважна більшість яких знаходиться у США.

Під керівництвом колишнього стажера Google Аравінда Шрініваса компанія цьогоріч вже залучила $250 млн улітку, а також провела раунди фінансування в січні та квітні.

Зростання інтересу до компанії збіглося з великим інвестуванням в OpenAI, яка у жовтні залучила $6,6 млрд. Це лише підкреслює високу конкуренцію та інтерес до інновацій у сфері штучного інтелекту.

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США ШІ

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