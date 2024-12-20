Практика судів
  1. В Україні

Як керівнику підприємства надати працівнику право підпису електронних документів

09:22, 20 грудня 2024
Для надання права підпису електронних документів іншим особам, керівник підприємства повідомляє про таких осіб ДПС шляхом направлення повідомлення про надання інформації щодо КЕП.
Як керівнику підприємства надати працівнику право підпису електронних документів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області роз’яснило, як керівнику підприємства надати працівнику право підпису електронних документів.

Електронний документообіг між платниками податків та контролюючим органом визначений Податковим кодексом України та Порядком обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 557 (із змінами).

Згідно положень пункту 42.6 статті 42 ПКУ платник податків стає суб’єктом електронного документообігу після надсилання до контролюючого органу першого будь-якого електронного документа у встановленому форматі з дотриманням вимог законів України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» (із змінами та доповненнями) та від 5 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» (із змінами та доповненнями).

Керівник платника податків визначає, змінює перелік уповноважених осіб платника податків, які наділяються правом підписання, подання, отримання ними документів та інформації через електронний кабінет від імені платника податків, та визначає їхні повноваження.

Для надання права підпису електронних документів іншим особам, керівнику підприємства необхідно повідомити про таких осіб контролюючий орган, на обліку в якому перебуває підприємство, шляхом направлення повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого або удосконаленого електронного підпису в електронному вигляді за формою J1391104. До Повідомлення вноситься інформація про підписувача (підписувачів), якому (яким) надається право підпису електронних документів. На сформоване Повідомлення першими накладаються кваліфіковані або удосконалені електронні підписи усіх осіб, включених до Повідомлення, у порядку черговості їх внесення. Після них накладається кваліфікований або удосконалений електронний підпис керівника і останньою – кваліфікована електронна печатка (за наявності).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

податкова документи ДПС податки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада ухвалила закон про розкриття банківської таємниці для встановлення опіки над майном зниклих безвісти

Кабмін повинен буде забезпечити доступ нотаріусів до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, зокрема надати їм можливості пошуку відомостей, внесення інформації про видачу свідоцтва про призначення опікуна над майном безвісно відсутніх чи зниклих безвісти.

Скасування інституту нарадчої кімнати – які зміни парламент вніс до ЦПК, ГПК та КАСУ

Крім скасування нарадчих кімнат, до ЦПК, ГПК та КАСУ внесена низка інших важливих змін.

В Міноборони відреагували на відео, де люди в формі та поліцейський задували газом в авто, щоб чоловік вийшов

Міноборони вже проводить перевірку щодо інциденту у Вишгороді.

Верховна Рада не встигне прийняти закон про створення Вищого адміністративного суду до кінця року, як того вимагав МВФ

МВФ записав у вимоги Меморандуму, що Україна повинна прийняти закон щодо створення Вищого адміністративного суду до кінця 2024 року, але, вочевидь, парламент цього року вже не збереться.

Дисциплінарний інспектор Служби дисциплінарних інспекторів звільнився одразу після призначення

Дисциплінарних інспекторів у Вищій раді правосуддя залишилося лише 20.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Бездрабко
    Олег Бездрабко
    голова Херсонського окружного адміністративного суду
  • Наталія Бужак
    Наталія Бужак
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду