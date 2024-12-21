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Партизани зафіксували перекидання російської техніки на Курахівський напрямок

11:11, 21 грудня 2024
Колона російської техніки рухається в напрямку Ростова-на-Дону.
Партизани зафіксували перекидання російської техніки на Курахівський напрямок
Фото: Атеш
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Учасники партизанського руху «Атеш» повідомили про перекидання російської бойової техніки на Курахівський напрямок у Донецькій області. За даними руху, агент «Атеш» на трасі М-4 зафіксував колону важкої техніки, яка рухалась у напрямку Ростова-на-Дону. Колона включала танки Т-72, БМП-2 та МТЛБ.

Зазначається, що деякі російські військові, незгодні з режимом Путіна, навмисно саботують накази свого командування.

«Окупанти перекидають усі доступні ресурси на Донеччину, де продовжують зазнавати катастрофічних втрат. А російські військовослужбовці, опозиційно налаштовані до путінського режиму, свідомо саботують накази свого командування», – йдеться у повідомленні.

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