Партизаны зафиксировали переброску российской техники на Кураховское направление

Колонна российской техники движется в направлении Ростова-на-Дону.

Фото: Атеш

Участники партизанского движения «Атеш» сообщили о переброске российской боевой техники на Кураховское направление в Донецкой области. По данным движения, агент «Атеш» на трассе М-4 зафиксировал колонну тяжелой техники, которая двигалась в направлении Ростова-на-Дону. Колонна включала танки Т-72, БМП-2 и МТЛБ.

Отмечается, что некоторые российские военные, несогласные с режимом Путина, намеренно саботируют приказы своего командования.

«Оккупанты перебрасывают все доступные ресурсы в Донецкую область, где продолжают нести катастрофические потери. А российские военнослужащие, оппозиционно настроенные к путинскому режиму, сознательно саботируют приказы своего командования», - говорится в сообщении.

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