Сенат США одобрил закон о финансировании правительства, избежав шатдауна

Законопроект продлевает финансирование правительства до 14 марта 2024 года.

BBC

Обе палаты американского Конгресса одобрили законопроект, который обеспечит продолжение финансирования правительства и предотвращает его закрытие - шатдаун. Сенат принял документ через полчаса после полуночи, когда срок действия предыдущего финансирования заканчивался, сообщает АР.

Согласно принятому законопроекту, финансирование правительства будет продлено до 14 марта 2024 года, а также выделено 100 миллиардов долларов для штатов, пострадавших от стихийных бедствий, и 10 миллиардов долларов для поддержки фермеров в виде сельскохозяйственной помощи.

Чтобы избежать шатдауна накануне Рождества, было решено исключить из окончательной версии закона положение о повышении потолка долга. Этот вопрос будет обсуждаться в начале 2024 года в рамках налоговых и пограничных реформ.

Законопроект был принят Сенатом 85 голосами в поддержку, при 38 против, через 38 минут после завершения срока финансирования правительства. Позже резолюцию одобрили 366 членов Палаты представителей, против высказались 34, один воздержался. Теперь документ направили в Белый дом, где его должен подписать действующий президент Джо Байден.

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