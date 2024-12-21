Леса Австралии в огне – в штате Виктория объявлена эвакуация

Лесной пожар в Австралии вышел из-под контроля, охватив 28 000 гектаров.

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В штате Виктория, Австралия, лесные пожары вышли из-под контроля, заставив власти объявить срочную эвакуацию сотен жителей. Об этом сообщает Reuters.

Самый высокий уровень опасности объявлен для территорий вблизи Национального парка Грампианс, расположенного в 241 км к западу от Мельбурна. В зоне риска оказались сельские населенные пункты, включая Голс Геп с населением 495 человек.

«Немедленный выезд является самым безопасным вариантом, пока условия не стали слишком опасными», - отметило агентство по чрезвычайным ситуациям Виктории на своем официальном сайте.

Один из масштабных пожаров, возникший во вторник из-за молнии, за ночь охватил более 28 000 гектаров. Для борьбы с огнем задействовано около 400 пожарных, более 100 автоцистерн и 25 самолетов, сообщает Австралийская телерадиовещательная корпорация.

«Пожар стабилизировался после того, как ветер утих», - заявил заместитель главы пожарной службы Австралии Гари Кук.

Власти предупреждают о высоком риске этого пожарного сезона, в частности после нескольких относительно спокойных лет. Масштабные пожары 2019-2020 годов, известные как «Черное лето», уничтожили территорию, сопоставимую по размерам с Турцией, и унесли жизни 33 человек.

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