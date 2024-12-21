Практика судов
  1. В мире

Леса Австралии в огне – в штате Виктория объявлена эвакуация

09:59, 21 декабря 2024
Лесной пожар в Австралии вышел из-под контроля, охватив 28 000 гектаров.
Леса Австралии в огне – в штате Виктория объявлена эвакуация
Фото иллюстративное
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В штате Виктория, Австралия, лесные пожары вышли из-под контроля, заставив власти объявить срочную эвакуацию сотен жителей. Об этом сообщает Reuters.

Самый высокий уровень опасности объявлен для территорий вблизи Национального парка Грампианс, расположенного в 241 км к западу от Мельбурна. В зоне риска оказались сельские населенные пункты, включая Голс Геп с населением 495 человек.

«Немедленный выезд является самым безопасным вариантом, пока условия не стали слишком опасными», - отметило агентство по чрезвычайным ситуациям Виктории на своем официальном сайте.

Один из масштабных пожаров, возникший во вторник из-за молнии, за ночь охватил более 28 000 гектаров. Для борьбы с огнем задействовано около 400 пожарных, более 100 автоцистерн и 25 самолетов, сообщает Австралийская телерадиовещательная корпорация.

«Пожар стабилизировался после того, как ветер утих», - заявил заместитель главы пожарной службы Австралии Гари Кук.

Власти предупреждают о высоком риске этого пожарного сезона, в частности после нескольких относительно спокойных лет. Масштабные пожары 2019-2020 годов, известные как «Черное лето», уничтожили территорию, сопоставимую по размерам с Турцией, и унесли жизни 33 человек.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

пожар

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
КСУ признал неконституционной норму об увольнении прокурора в случае реорганизации органа прокуратуры или сокращения штата

Конституционный Суд признал неконституционной норму, согласно которой прокурор увольняется с должности в случае ликвидации или реорганизации органа прокуратуры, где прокурор занимает должность, или в случае сокращения количества прокуроров органа прокуратуры.

Подача заявлений о предоставлении отсрочки с контактными данными не является уточнением военно-учетных данных – апелляционный суд

Апелляционный админсуд указал, что заявления о предоставлении отсрочки от мобилизации не касаются вопроса уточнения учетных данных, поэтому их подача не может считаться уточнением военно-учетных данных.

Верховная Рада не успеет принять закон о создании Высшего административного суда до конца года, как того требовал МВФ

МВФ записал в требования Меморандума, что Украина должна принять закон о создании Высшего административного суда до конца 2024 года, но, очевидно, парламент в этом году уже не соберется.

Дисциплинарный инспектор Службы дисциплинарных инспекторов уволился сразу после назначения

Дисциплинарных инспекторов в Высшем совете правосудия осталось всего 20.

Сообщить ТЦК о переезде на новый адрес проживания теперь можно через Резерв+ – Катерина Черногоренко

Теперь можно отправить ТЦК данные о своем новом адресе проживания и актуальных средствах связи через Резерв+.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Єгорова
    Наталія Єгорова
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Олег Білостоцький
    Олег Білостоцький
    суддя Одеського окружного адміністративного суду