Ліси Австралії у вогні – у штаті Вікторія оголошено евакуацію

Лісова пожежа в Австралії вийшла з-під контролю, охопивши 28 000 гектарів.

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У штаті Вікторія, Австралія, лісові пожежі вийшли з-під контролю, змусивши владу оголосити термінову евакуацію сотень жителів. Про це повідомляє Reuters.

Найвищий рівень небезпеки оголошено для територій поблизу Національного парку Грампіанс, розташованого за 241 км на захід від Мельбурна. У зоні ризику опинилися сільські населені пункти, включаючи Голс Геп із населенням 495 осіб.

«Негайний виїзд є найбезпечнішим варіантом, поки умови не стали надто небезпечними», — зазначило агентство з надзвичайних ситуацій Вікторії на своєму офіційному сайті.

Одна з масштабних пожеж, що виникла у вівторок через блискавки, за ніч охопила понад 28 000 гектарів. Для боротьби з вогнем задіяно близько 400 пожежників, понад 100 автоцистерн та 25 літаків, повідомляє Австралійська телерадіомовна корпорація.

«Пожежа стабілізувалася після того, як вітер вщух», — заявив заступник голови пожежної служби Австралії Гарі Кук.

Влада попереджає про високий ризик цього пожежного сезону, зокрема після кількох відносно спокійних років. Масштабні пожежі 2019-2020 років, відомі як «Чорне літо», знищили територію, порівнянну за розмірами з Туреччиною, та забрали життя 33 людей.

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