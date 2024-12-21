Практика судів
  1. У світі

21 грудня – яке сьогодні свято та головні події

09:24, 21 грудня 2024
21 грудня – найкоротший день року.
21 грудня – яке сьогодні свято та головні події
Фото: ukrinform
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У суботу, 21 грудня, відзначається День зимового сонцестояння — найкоротший день року. Цього дня християни вшановують пам’ять святої мучениці Юліани, яка таємно прийняла християнство й загинула за свою віру.

В цей день  іменини святкують Леонтій, Микита, Михайло, Петро, Сергій та Уляна. До Нового року залишилося рівно 10 днів.

Пам’ятні дати 21 грудня:

  • 1846 рік — шотландський хірург Роберт Лістон вперше в Європі застосував анестезію під час операції.
  • 1898 рік — П’єр і Марія Кюрі відкрили радій.
  • 1913 рік — у нью-йоркській газеті опубліковано перший кросворд, складений Артуром Вінном.
  • 1937 рік — у Голлівуді відбулася прем’єра першого повнометражного мультфільму «Білосніжка та семеро гномів».
  • 1988 рік — найбільший у світі літак Ан-225 «Мрія» здійснив свій перший політ.
  • 1991 рік — незалежність України визнали Азербайджан і Сьєрра-Леоне.
  • 2007 рік — до Шенгенської зони приєдналися Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Словенія, Угорщина та Мальта.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

яке сьогодні свято свято

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
КСУ визнав неконституційною норму про звільнення прокурора у разі реорганізації органу прокуратури чи скорочення штату

Конституційний Суд визнав неконституційною норму, за якою прокурор звільняється з посади у разі ліквідації чи реорганізації органу прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, або в разі скорочення кількості прокурорів органу прокуратури.

Подання заяв про надання відстрочки з контактними даними не є уточненням військово-облікових даних – апеляційний суд

Апеляційний адмінсуд вказав, що заяви про надання відстрочки від мобілізації не стосуються питання уточнення облікових даних, тому їх подання не може вважатися уточненням військово-облікових даних.

Верховна Рада не встигне прийняти закон про створення Вищого адміністративного суду до кінця року, як того вимагав МВФ

МВФ записав у вимоги Меморандуму, що Україна повинна прийняти закон щодо створення Вищого адміністративного суду до кінця 2024 року, але, вочевидь, парламент цього року вже не збереться.

Дисциплінарний інспектор Служби дисциплінарних інспекторів звільнився одразу після призначення

Дисциплінарних інспекторів у Вищій раді правосуддя залишилося лише 20.

Повідомити ТЦК про переїзд на нову адресу проживання відтепер можна через Резерв+ – Катерина Черногоренко

Відтепер можна відправити ТЦК дані про свою нову адресу проживання і актуальні засоби зв’язку через Резерв+.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Єгорова
    Наталія Єгорова
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Олег Білостоцький
    Олег Білостоцький
    суддя Одеського окружного адміністративного суду