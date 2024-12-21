21 грудня – яке сьогодні свято та головні події

21 грудня – найкоротший день року.

Фото: ukrinform

У суботу, 21 грудня, відзначається День зимового сонцестояння — найкоротший день року. Цього дня християни вшановують пам’ять святої мучениці Юліани, яка таємно прийняла християнство й загинула за свою віру.

В цей день іменини святкують Леонтій, Микита, Михайло, Петро, Сергій та Уляна. До Нового року залишилося рівно 10 днів.

Пам’ятні дати 21 грудня:

1846 рік — шотландський хірург Роберт Лістон вперше в Європі застосував анестезію під час операції.

1898 рік — П’єр і Марія Кюрі відкрили радій.

1913 рік — у нью-йоркській газеті опубліковано перший кросворд, складений Артуром Вінном.

1937 рік — у Голлівуді відбулася прем’єра першого повнометражного мультфільму «Білосніжка та семеро гномів».

1988 рік — найбільший у світі літак Ан-225 «Мрія» здійснив свій перший політ.

1991 рік — незалежність України визнали Азербайджан і Сьєрра-Леоне.

2007 рік — до Шенгенської зони приєдналися Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Словенія, Угорщина та Мальта.

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