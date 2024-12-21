21 декабря – какой сегодня праздник и главные события

21 декабря – самый короткий день в году.

Фото: ukrinform

В субботу, 21 декабря, отмечается День зимнего солнцестояния – самый короткий день в году. В этот день христиане чтят память святой мученицы Юлианы, которая тайно приняла христианство и погибла за свою веру.

В этот день именины празднуют Леонтий, Никита, Михаил, Петр, Сергей и Ульяна. До Нового года осталось ровно 10 дней.

Памятные даты 21 декабря:

1846 год - шотландский хирург Роберт Листон впервые в Европе применил анестезию во время операции.

1898 год - Пьер и Мария Кюри открыли радий.

1913 год - в нью-йоркской газете опубликован первый кроссворд, составленный Артуром Винном.

1937 год - в Голливуде состоялась премьера первого полнометражного мультфильма «Белоснежка и семь гномов».

1988 год - крупнейший в мире самолет Ан-225 «Мрия» совершил свой первый полет.

1991 год - независимость Украины признали Азербайджан и Сьерра-Леоне.

2007 год - к Шенгенской зоне присоединились Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия и Мальта.

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