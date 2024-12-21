21 декабря – какой сегодня праздник и главные события

09:24, 21 декабря 2024
21 декабря – самый короткий день в году.
Фото: ukrinform
В субботу, 21 декабря, отмечается День зимнего солнцестояния – самый короткий день в году. В этот день христиане чтят память святой мученицы Юлианы, которая тайно приняла христианство и погибла за свою веру.
В этот день именины празднуют Леонтий, Никита, Михаил, Петр, Сергей и Ульяна. До Нового года осталось ровно 10 дней.
Памятные даты 21 декабря:
- 1846 год - шотландский хирург Роберт Листон впервые в Европе применил анестезию во время операции.
- 1898 год - Пьер и Мария Кюри открыли радий.
- 1913 год - в нью-йоркской газете опубликован первый кроссворд, составленный Артуром Винном.
- 1937 год - в Голливуде состоялась премьера первого полнометражного мультфильма «Белоснежка и семь гномов».
- 1988 год - крупнейший в мире самолет Ан-225 «Мрия» совершил свой первый полет.
- 1991 год - независимость Украины признали Азербайджан и Сьерра-Леоне.
- 2007 год - к Шенгенской зоне присоединились Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия и Мальта.
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