Сенат США схвалив закон про фінансування уряду, уникнувши шатдауну

Законопроект продовжує фінансування уряду до 14 березня 2024 року.

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Обидві палати американського Конгресу схвалили законопроект, що забезпечить продовження фінансування уряду і запобігає його закриттю — шатдауну. Сенат ухвалив документ через пів години після півночі, коли термін дії попереднього фінансування закінчувався, повідомляє АР.

Згідно з ухваленим законопроєктом, фінансування уряду буде продовжено до 14 березня 2024 року, а також виділено 100 мільярдів доларів для штатів, постраждалих від стихійних лих, та 10 мільярдів доларів для підтримки фермерів у вигляді сільськогосподарської допомоги.

Щоб уникнути шатдауну напередодні Різдва, було вирішено виключити з остаточної версії закону положення про підвищення стелі боргу. Це питання обговорюватимуть на початку 2024 року в рамках податкових та прикордонних реформ.

Законопроект був ухвалений Сенатом 85 голосами на підтримку, при 38 проти, через 38 хвилин після завершення терміну фінансування уряду. Пізніше резолюцію схвалили 366 членів Палати представників, проти висловились 34, один утримався. Тепер документ направили до Білого дому, де його має підписати чинний президент Джо Байден.

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