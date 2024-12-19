Володимир Зеленський охарактеризував Путіна нецензурним словом — деталі

Після того, як Зеленський публічно назвав Путіна «відморозком», він у Х додав ще одну характеристику.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що адекватна людина не могла запропонувати «технологічну дуель» над Києвом між російською балістичною ракетою «Орєшнік» і західними системами ППО , як це зробив Путін, тільки відморозок.

«Путін сказав, що технологічна дуель. Каже, що ми вдаримо кудись по Києву «Орєшніком», а вони нехай поставлять ППО і подивимося, що буде. Ви вважаєте, що це адекватна людина? Просто відморозок», - наголосив Глава держави на пресконференції у Брюсселі.

Згодом у соцмережі Х Президент додав ще одну характеристику Путіна: «Люди гинуть, а йому «цікаво»… Довбо*об».

Також очільник Офісу Президента Андрій Єрмак висловився щодо запропонованого проведення «експерименту з Орєшніком». «Старий, божевільний кретин», — прокоментував керівник ОП.

Як відомо, 19 грудня Путін провів «пряму лінію», на якій говорив, що пропонує країнам Заходу провести «високотехнологічну дуель»: їм треба розмістити в Києві свої системи ППО, а потім РФ туди вдарить «Орєшніком». Він назвав це «експериментом».

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