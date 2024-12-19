Владимир Зеленский охарактеризовал Путина нецензурным словом — детали

После того как Зеленский публично назвал Путина «отморозком», он в Х добавил еще одну характеристику.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что адекватный человек не мог предложить «технологическую дуэль» над Киевом между российской баллистической ракетой «Орешник» и западными системами ПВО, как это сделал Путин, только отморозок.

«Путин сказал, что технологическая дуэль. Говорит, что мы ударим куда-нибудь по Киеву «Орешником», а они пусть поставят ПВО и посмотрим, что будет. Вы считаете, что это адекватный человек? Просто отморозок», - подчеркнул Глава государства на пресс-конференции в Брюсселе.

Впоследствии в соцсети Х Президент добавил еще одну характеристику Путина: «Люди гибнут, а ему «интересно»… Долбо*об».

Также глава Офиса Президента Андрей Ермак высказался по поводу предложенного проведения «эксперимента с Орешником». «Старый, безумный кретин», – прокомментировал руководитель ОП.

Как известно, 19 декабря Путин провел «прямую линию», на которой говорил, что предлагает странам Запада провести «высокотехнологичную дуэль»: им нужно разместить в Киеве свои системы ПВО, а затем РФ туда ударит «Орешником». Он назвал это «экспериментом».

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