Украина готовит механизм повышения пенсий для пенсионной реформы

Пенсионная реформа будет включать индексацию и изменения в законодательстве.

В письме о намерениях к руководству МВФ украинские власти заявили о намерении провести пенсионную реформу, основным механизмом повышения пенсий станет их индексация. В соответствии с Меморандумом, правительство планирует подать в парламент законопроект, который запрещает любые изменения пенсионной системы вне пенсионного законодательства до конца марта 2025 года.

Кроме того, правительство намерено объединить различные отраслевые законодательные акты, регулирующие пенсионные права, в единую систему. Также будет введено ограничение на дополнительные выплаты определенным категориям пенсионеров, а повышение пенсий будет осуществляться только через индексацию.

Эксперты МВФ отмечают, что в государственном бюджете на 2025 год предусмотрено начало пенсионной реформы, целью которой является создание устойчивой пенсионной системы, соответствующей стандартам ЕС, а также сокращение специальных пенсионных соглашений.

Меморандум подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный.

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