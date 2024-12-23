Новые послы Китая, Саудовской Аравии и Сербии начали дипломатическую миссию в Украине

Владимир Зеленский принял верительные грамоты от трех послов.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 декабря свою дипломатическую миссию в Украине начали новые послы Китая, Саудовской Аравии и Сербии.

Он отметил, что поздравил послов с началом дипломатической миссии в Украине и пообщался с каждым из них.

«Надеемся на активизацию сотрудничества между странами», - сказал Глава государства.

Ранее Владимир Зеленский уволил Павла Рябикина с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в КНР.

Кроме того, Президент Украины назначил новых послов в шести странах.

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