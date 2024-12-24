Кабмин утвердил упрощенный порядок оформления паспортов через е-Консул, но мужчинам 18-60 лет нужно иметь военно-учетный документ

Оформление и обмен паспорта по заявлениям граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за пределами Украины, осуществляется при наличии у указанных лиц отдельного номера записи в Реестре призывников, военнообязанных и резервистов или сведений военно-учетного документа.

Кабмин постановлением от 20 декабря 2024 г. №1447 утвердил Порядок реализации экспериментального проекта по предоставлению отдельных публичных услуг и совершению отдельных консульских действий по заявлениям граждан Украины, находящихся за пределами Украины, подаваемыми средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг и/или информационно-коммуникационной системы «э-Консул».

Участниками экспериментального проекта являются:

граждане Украины, которые намерены обратиться за получением публичных услуг и совершением консульских действий согласно Порядку;

зарубежные дипломатические учреждения Украины;

Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Государственная миграционная служба, Государственная налоговая служба.

Услуги предоставляются с учетом технических возможностей их реализации средствами Портала Дия, в частности, с использованием мобильного приложения Дия и/или системы «э-Консул» и информационно-коммуникационных систем государственных органов, которые могут быть задействованы для предоставления услуг.

Вместе с тем порядок предусматривает, что в условиях военного положения оформление (в том числе вместо утраченного или похищенного), обмен паспорта гражданина Украины по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, находящихся за пределами Украины, осуществляется при наличии у указанных лиц отдельного номера записи в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов или сведений военно-учетного документа (тип военно-учетного документа, наименование ТЦК, в котором лицо состоит или состояло на военном учете).

Для военнообязанных и резервистов также необходимы серия и/или номер военно-учетного документа (при наличии).

При подаче такими лицами заявления-анкеты для оформления (в том числе вместо утраченного или похищенного) обмена паспорта гражданина Украины консульское должностное лицо зарубежного дипломатического учреждения Украины проверяет действительность военно-учетного документа в порядке, предусмотренном законодательством.

В случае получения из Реестра призывников, военнообязанных и резервистов сведений о недействительности военно-учетного документа во время электронного информационного взаимодействия работник зарубежного дипломатического учреждения информирует гражданина Украины об отказе в оформлении паспорта гражданина Украины, в частности, имеющимися средствами электронных коммуникаций (телефонная связь, электронной почты) или почтовой связи.

Формирование и подача заявления в электронной форме посредством Портала Дия, в частности с использованием мобильного приложения Дия, осуществляется автоматически, в том числе с учетом сведений, полученных в порядке электронного информационного взаимодействия.

Подтверждение достоверности или получения сведений, указанных в заявлении, осуществляется с использованием:

Государственного реестра физических лиц - налогоплательщиков;

Единого государственного демографического реестра через единую информационную систему МВД (в отношении лиц, имеющих паспорт гражданина Украины в форме карты и/или паспорт гражданина Украины для выезда за границу, оформленные средствами Единого государственного демографического реестра);

Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов;

Государственного реестра актов гражданского состояния граждан.

При отсутствии в базах данных сведений (документов), предусмотренных Порядком оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возвращения государству, признания недействительным и уничтожения паспорта гражданина Украины, утвержденным постановлением КМУ от 25 марта 2015 г. №302, заявитель представляет такие документы в зарубежное дипломатическое учреждение Украины во время формирования заявления-анкеты

Ниже приводим новый порядок.

Автор: Наталя Мамченко

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