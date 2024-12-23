Макрон затвердив новий уряд Франції, глави МЗС та Міноборони зберегли посади

Перше засідання нового уряду Франції відбудеться 3 січня.

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У понеділок, 23 грудня, Президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі з прем'єр-міністром Франсуа Байру затвердив склад нового уряду країни. Про це повідомили у Єлисейському палаці.

Себастьєн Лекорну, який був в авангарді військової підтримки України з боку Франції, залишається міністром оборони.

Міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро також зберіг свою посаду.

Ультраправий Бруно Ретайо залишається на посаді міністра внутрішніх справ, відповідаючи за безпекову та міграційну політику Франції.

Міністром юстиції став колишній міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен.

Серед нових облич в уряді – два колишні прем'єр-міністри. Мануель Вальс буде міністром у справах заморських територій, а Елізабет Борн очолить міністерство освіти.

Перше засідання нового уряду відбудеться 3 січня.

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