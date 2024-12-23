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Кибератака на госреестры: Минюст уволит руководителя НАИС — СМИ

21:07, 23 декабря 2024
Гендиректора ГП «Национальные информационные системы» Алексея Бережного могут уволить.
Кибератака на госреестры: Минюст уволит руководителя НАИС — СМИ
Фото: nais.gov.ua
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Министерство юстиции готовится уволить гендиректора ГП «Национальные информационные системы» Алексея Бережного. Об этом сообщило издание «УП» со ссылкой на свои источники.

НАИС управляет реестрами Минюста, которые 19 декабря атаковали российские хакеры. С 2019 года гендиректором предприятия Алексей Бережной.

Позже в УП добавили, по их информации, 25 декабря 2024 года у Алексея Бережного истекает контракт с НАИС и на предприятие не поступало предложение о его продлении.

Ранее Министр юстиции Ольга Стефанишина заявила о самой масштабной атаке на государственные реестры за все время — восстановление Реестра недвижимости будет длиться до 2 недель.

Напомним, что Кабмин остановил сроки админпроизводства до восстановления доступа в госреестры.

Вместе с тем, глава Минюсту Ольга Стефанишина сообщала, что нотариальные действия, не требующие проверки данных из реестров, пока будут осуществляться на бумаге.

Кроме того, генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Виктор Дубовик прокомментировал ситуацию с государственными реестрами.

Добавим, из-за атаки на госреестры сервисные центры МВД приостановили предоставление ряда услуг.

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минюст НАИС

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