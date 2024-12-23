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Суд продлил арест сыну Гринкевича и уменьшил размер залога

21:19, 23 декабря 2024
Роману Гринкевичу был уменьшен размер залога до 302 млн гривен.
Суд продлил арест сыну Гринкевича и уменьшил размер залога
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Печерский районный суд Киева продлил арест Роману Гринкевичу до 21 января 2025 года. Также был уменьшен размер залога до 302 млн. гривен, пишет «Суспільне».

Ранее, 26 ноября, Шевченковский суд Киева продлил содержание под стражей до 24 января отца Романа Гринкевича – Игоря Гринкевича.

Подозреваемый был задержан в Одессе в январе этого года и находится под стражей. 12 апреля суд снова уменьшил размер залога, в марте он был 469 млн грн.

Ему инкриминируют участие в преступной организации и мошенничество, совершенное в условиях военного положения в особо крупных размерах.

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