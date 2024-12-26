Вчена рада Навчально-наукового інституту журналістики проголосувала за звільнення професора КНУ Василенка

26 грудня це питання розглядатимуть на етичній комісії КНУ імені Тараса Шевченка.

Професора Інституту журналістики Київського національного університету Микиту Василенка, який опинився в епіцентрі скандалу через свої висловлювання про «голодних українок», можуть звільнити. Вчена рада Навчально-наукового інституту журналістики проголосувала за звільнення професора. Про це пише «Бабель» за інформацією джерел в Інституті журналістики.

Як йдеться у повідомленні, 26 грудня це питання розглядатимуть на етичній комісії КНУ імені Тараса Шевченка.

«Попередньо рішення вже ухвалили — викладач отримає другу догану з подальшим звільненням до кінця року. Першу догану Василенко отримав близько року тому», - зазначили там.

Раніше, як писала «Судово-юридична газета», ректор університету Володимир Бугров повідомив, що вже звернувся до комісії з етики, яка орієнтовно 26 грудня оцінить поведінку Василенка. У разі визнання його висловлювань невідповідними етичним нормам, професор отримає другу догану і може бути звільнений відповідно до Кодексу законів про працю.

Нагадаємо, Омбудсман Дмитро Лубінець ініціював розслідування через заяви професора КНУ Микити Василенка.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.