Ученый совет Учебно-научного института журналистики проголосовал за увольнение профессора КНУ Василенко

26 декабря этот вопрос будет рассмотрен на этической комиссии КНУ имени Тараса Шевченко.

Профессора Института журналистики Киевского национального университета Никиту Василенко, оказавшегося в эпицентре скандала из-за своих высказываний о «голодных украинках», могут уволить. Ученый совет Учебно-научного института журналистики проголосовал за увольнение профессора. Об этом пишет «Бабель» по информации источников в Институте журналистики.

Как говорится в сообщении, 26 декабря этот вопрос будет рассмотрен на этической комиссии КНУ имени Тараса Шевченко.

«Предварительно решение уже приняли — преподаватель получит второй выговор с последующим увольнением до конца года. Первый выговор Василенко получил около года назад», - отметили там.

Ранее, как писала «Судебно-юридическая газета», ректор университета Владимир Бугров сообщил, что уже обратился в комиссию по этике, которая ориентировочно 26 декабря оценит поведение Василенко. В случае признания его высказываний несоответствующими этическим нормам, профессор получит второй выговор и может быть уволен в соответствии с Кодексом законов о труде.

Напомним, Омбудсман Дмитрий Лубинец инициировал расследование из-за заявления профессора КНУ Никиты Василенко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.