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«Кокаиновая тайна» в Белом доме остается неразгаданной, поскольку Байден уходит с должности

09:08, 26 декабря 2024
Примерно через 17 месяцев после того, как вещество было обнаружено в ящике для хранения у входа в Западное крыло, виновник остается неизвестным.
«Кокаиновая тайна» в Белом доме остается неразгаданной, поскольку Байден уходит с должности
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В июле 2023 года в западном крыле Белого дома был найден кокаин. Его обнаружили в месте, где посетители оставляют технику и личные вещи перед экскурсией. Однако, примерно через 17 месяцев после того, как опасное вещество было обнаружено в ящике для хранения у входа в Западное крыло, виновник остается неизвестным. И поскольку Секретная служба закрыла расследование в июле 2023 года после того, как за 11 дней не опросила ни одного подозреваемого, эксперты по безопасности говорят, что вряд ли когда-нибудь удастся идентифицировать виновного. Об этом говорится в материале The Washington Times.

Президент Джо Байден завершит свою каденцию в следующем месяце, оставив после себя одну из самых громких детективных историй в истории Белого дома, поскольку общественность и политики все еще думают, кто пронес кокаин в самый защищенный дом в мире.

«Я не думаю, что мы когда-нибудь снова услышим что-то о кокаине, к сожалению», — сказал Роберт Макдональд, бывший агент секретной службы, работавший в отделе охраны президента. «Это печальное положение дел, что Секретная служба решила закрыть расследование так быстро, как она это сделала, и это печальное положение дел, что администрация ничего не сделала, чтобы помочь расследованию».

Он описал этот инцидент как «идеальное преступление», поскольку Секретная служба заявила, что на пакете не было ни ДНК, ни отпечатков пальцев, а видеодоказательств было недостаточно.

Многие вопросы остаются без ответа. В частности, почему спецслужбы закрыли расследование без опроса, или почему секретная служба уничтожила кокаин сразу после завершения короткого расследования, или почему Белый дом в 2021 году уволил пятерых сотрудников, не прошедших тест на марихуану, законную во многих штатах, но ничего относительно этого дела.

Секретная служба прекратила расследование через 11 дней, заявив, что нет физических доказательств, таких как отпечатки пальцев или ДНК, и ни одна камера не могла зафиксировать преступника.

Представитель Тим Берчетт, республиканец от Теннесси, назвал вывод «фальшивым», а расследование «полным провалом», а тогдашний спикер Палаты представителей Калифорнии Кевин Маккарти назвал это расследование «фарсом».

Возмущение снова подогрелось в августе, когда оказалось, что кокаин утилизировали «в соответствии с политикой хранения». Однако, как указывают в медиа, протоколы Секретной службы требуют, чтобы доказательства хранились в течение семи лет.

Эрик Керон, бывший специальный агент Министерства внутренней безопасности и консультант по международной безопасности, считает, что «благодаря аппаратуре наблюдения, которая есть в Белом доме, они знают, кто привез кокаин».

Упоминание личности преступника стало чем-то вроде салонной игры (ред: салонная игра – это групповая игра в помещении. Эти игры были чрезвычайно популярны среди среднего и высшего классов США и Великобритании в викторианскую эпоху) в Вашингтоне, даже сайты ставок подключились к делу.

В то же время эксперты говорят, что не думают, что общественность когда-нибудь получит ответы.

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США Джо Байден

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