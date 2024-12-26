«Кокаїнова таємниця» в Білому домі залишається нерозгаданою, оскільки Байден йде з посади

Приблизно через 17 місяців після того, як речовину було виявлено в ящику для зберігання біля входу в Західне крило, винуватець залишається невідомим.

У липні 2023 року у західному крилі Білого дому знайшли кокаїн. Його знайшли у місці, де відвідувачі залишають техніку та особисті речі перед екскурсією. Однак, приблизно через 17 місяців після того, як небезпечну речовину було виявлено в ящику для зберігання біля входу в Західне крило, винуватець залишається невідомим. І оскільки Секретна служба закрила розслідування в липні 2023 року після того, як за 11 днів не опитала жодного підозрюваного, експерти з безпеки кажуть, що навряд чи коли-небудь вдасться ідентифікувати винного. Про це йдеться у матеріалі The Washington Times.

Президент Джо Байден завершить свою каденцію наступного місяця, залишивши після себе одну з найгучніших детективних історій в історії Білого дому, оскільки громадськість і політики все ще гадають, хто проніс кокаїн у найзахищеніший будинок у світі.

«Я не думаю, що ми коли-небудь знову почуємо щось про кокаїн, на жаль», — сказав Роберт Макдональд, колишній агент секретної служби, який працював у відділі охорони президента. «Це сумний стан справ, що Секретна служба вирішила закрити розслідування так швидко, як вона це зробила, і це сумний стан справ, що адміністрація нічого не зробила, щоб допомогти розслідуванню».

Він описав цей інцидент як «ідеальний злочин», оскільки Секретна служба заявила, що на пакеті не було ні ДНК, ні відбитків пальців, а відеодоказів було недостатньо.

Багато питань залишаються без відповіді. Зокрема, чому спецслужби закрили розслідування без жодного опитування, чи чому секретна служба знищила кокаїн одразу після завершення короткого розслідування, або чому Білий дім у 2021 році звільнив п’ятьох співробітників, які не пройшли тест на марихуану, яка є законною в багатьох штатах, але, нічого щодо цієї справи.

Секретна служба припинила розслідування через 11 днів, заявивши, що немає фізичних доказів, таких як відбитки пальців або ДНК, і жодна камера не була в змозі зафіксувати злочинця.

Представник Тім Берчетт, республіканець від Теннессі, назвав висновок «фальшивим», а розслідування «повним провалом», а тодішній спікер Палати представників Каліфорнії Кевін Маккарті назвав це розслідування «фарсом».

Обурення знову підігрілося в серпні, коли виявилося, що кокаїн утилізували «відповідно до політики зберігання». Проте, як вказують у медіа, протоколи Секретної служби вимагають, щоб докази зберігалися протягом семи років.

Ерік Керон, колишній спеціальний агент Міністерства внутрішньої безпеки та консультант з міжнародної безпеки, вважає, що «завдяки апаратурі спостереження, яка є в Білому домі, вони знають, хто привіз кокаїн».

Вгадування особи злочинця стало чимось на кшталт салонної гри (ред: салонна гра – це a групова гра в приміщенні. Ці ігри були надзвичайно популярні серед середнього та вищого класів США та Великої Британії у вікторіанську епоху) у Вашингтоні, навіть сайти ставок підключилися до справи.

Водночас експерти кажуть, що не думають, що громадськість коли-небудь отримає відповіді.

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