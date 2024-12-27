Кабмин внес изменения в постановление об исчислении выслуги лет для назначения пенсий уволенным военнослужащим

Действие постановления распространили лиц рядового и начальствующего состава Государственного бюро расследований.

Кабмин 27 декабря внес изменения в постановление КМУ от 17.07.1992 № 393 «О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий и денежной помощи лицам, имеющим право на пенсию в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», кроме военнослужащих срочной службы и членов их семей и приравненных к ним лиц» с целью приведения его в соответствие с действующим законодательством Украины.

Введено отчисление в выслугу лет периода службы, приобретенного за период работы/прохождения службы в государствах, входивших в состав бывшего СССР. Введено причисление на льготных условиях к выслуге лет для определения размера пенсии лицам, указанным в абзаце первом пункте 1 постановления № 393, одного месяца службы за три месяца времени прохождения службы, в течение которого лицо принимало непосредственное участие в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с вооруженной агрессией РФ против Украины, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мер во время действия военного положения.

Распространено действие постановления №393 на лиц рядового и начальствующего состава Государственного бюро расследований.

Предусмотрено, что выслуга лет не пересматривается для лиц, которым уже при назначении пенсии была вычислена выслуга лет в календарном и льготном исчислении в случае изменения законодательства и т.п.

Автор: Наталя Мамченко

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