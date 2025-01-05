Украинцам объяснили, нужно ли регистрироваться в центре занятости при досрочном выходе на пенсию

Право на досрочный уход на пенсию гарантируется при определенных условиях.

Запорожская областная служба занятости объяснила, нужно ли регистрироваться в центре занятости при досрочном выходе на пенсию.

«Да, обязательно», - заявили в ведомстве.

Зарегистрированы безработные, уволенные с последнего места работы по ст. 40 п.1 (ликвидация, реорганизация, банкротство, перепрофилирование, сокращение), и которым на день увольнения осталось не более полутора лет до достижения пенсионного возраста, имеют право на досрочный выход на пенсию.

Право на досрочный выход на пенсию гарантируется при:

1) регистрации в центре занятости в течение 30 календарных дней с даты увольнения.

2) отсутствие в течение семи календарных дней подходящей работы;

3) наличия страхового стажа, необходимого для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере;

«Чтобы выйти на пенсию досрочно, человеку нужно обратиться в центр занятости, написать заявление о получении ходатайства в Пенсионный фонд Украины. После получения ходатайства обратиться с ним в отдел Пенсионного фонда Украины», - сообщили в ведомстве.

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