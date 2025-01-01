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В ПФ объяснили, засчитают ли период военной службы в льготный стаж

17:42, 1 января 2025
В ПФ сообщили, что время прохождения военной службы относится к выслуге лет, стажу работы, стажу работы по специальности.
В ПФ объяснили, засчитают ли период военной службы в льготный стаж
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области объяснило, засчитают ли период военной службы в льготный стаж.

В ведомстве отмечают, что время прохождения военной службы, как срочной, так и в особый период в соответствии с Законом Украины «Об обороне Украины», засчитывается к выслуге лет, стажу работы, стажу работы по специальности.

«Поэтому право на назначение пенсии на льготных условиях сохраняется, но в случае, что период военной службы не превышает срок льготной работы человека», - заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, как должны быть оформлены документы для зачисления стажа.

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Пенсионный фонд

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